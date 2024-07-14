İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 29 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika...Adalet Bakanı Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.
Son dakika gelişmesi...İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Yürütülen soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerini kullandı.