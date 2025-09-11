İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırgan, babasıyla atış talimi yapmış

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin cep telefonu ve bilgisayarındaki "dijital ayak izi"nde inceleme yapıldı. E.B'nin sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideoloji ve saldırı videolarını izlediği, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi. Saldırıyı da izlediği videolardan yola çıkarak tasarlayan E.B'nin, internette el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" olan patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce de bu patlayıcıları kullandığı belirlendi.

Sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşımda bulunduğu da tespit edilen E.B'nin, saldırıyı bir terör örgütünden aldığı talimatla yaptığına yönelik bulguya şu ana kadar rastlanılmadı.

Babasıyla atış talimi yapmış

E.B'nin babası N.B'nin uzun yıllardır av merakı olduğu, ruhsatlı iki tüfek sahibi babasının oğlunu da küçük yaşlardan beri ava götürdüğü, saldırganın silah kullanmayı N.B'den öğrendiği, baba ve oğlunun İzmir'in Urla ve Karaburun'daki alanlarda atış talimi ve avcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Son zamanlarda içine kapanmış

Lise öğrencisi E.B'nin yaklaşık 1 yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara herhangi bir başvuru yapılmadığı belirlendi.

Baba N.B, emniyetteki ifadesinde, çocuğunun ruh halinin son 8 ayda değiştiğini, içine kapanarak sapkın fikirlere yöneldiğini anlattı.

Anne A.B. de oğlunun terör örgütlerinin videolarını izlediğini fark ettiğinde "Seni polise söyleyeceğim" dediğini ancak sorunu kendi içlerinde çözmeye çalıştıklarına ifadesinde yer verdi.

11 şüphelinin işlemleri sürüyor

Saldırının ardından yaralı olarak gözaltına alınan E.B'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olaya ilişkin İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin İran, 4'ünün Suriye uyruklu olduğu, 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin saldırganla sosyal medyada etkileşim halinde olduğu saptandı.

Ne olmuştu?

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 'Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler' başlıklı kısmının 5. maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmışlardır." ifadeleri kullanılmıştı.