İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı davasında ara karar

İzmir'in Balçova ilçesinde 3 polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 28 Temmuz tarihine erteledi.

Saldırıda 3 polis şehit olmuştu

Olay, 8 Eylül 2025'te Balçova'da meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki E.B., pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile olay yerine giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir şehit oldu. Çıkan çatışmada şüpheli bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hazırlanan 58 sayfalık iddianamenin kabul edilmesinin ardından, tutuklu sanık E.B., babası N.B. ve tutuksuz sanık A.B. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları, mağdur aileler ve saldırıda yaralanan polis memuru Murat Dağlı da hazır bulundu. İddianamede yer alan diğer 10 sanığın dosyasının ise ayrıldığı belirtildi.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Şehit ailelerinden adalet çağrısı

Duruşmada söz alan şehit polis memuru Hasan Akın'ın babası Ferhat Akın, sanığın saldırı öncesinde polisler hakkında ifadeler kullandığını belirterek en ağır cezanın verilmesini talep etti. Akın, sanığın yaşı dikkate alınmadan yargılanmasını ve ailesinin de tutuklanmasını istediğini ifade etti.

Şehit annesi Fatma Akın ise yalnızca adalet beklediklerini ve devlete güvendiklerini dile getirdi.

Şehit Ömer Amilağ'ın yakınları da benzer şekilde en ağır cezanın verilmesini talep etti. Aile üyeleri, yaşanan acının büyüklüğüne dikkat çekerek sorumluların cezalandırılmasını istedi.