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İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de bugün sabah saatlerinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Menderes bölgesinde ve 3.9 büyüklüğünde kayda geçti. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kayda geçti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından son depremlere ilişkin bilgi verdi.

Buna göre bugün saat 10:21'de İzmir'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen deprem  7 km derinlikte kayda geçti.