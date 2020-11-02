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İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İzmir Seferihisar açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD, İzmir'de Seferihisar açıklarında saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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