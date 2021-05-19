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İzmir'de 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

 

 