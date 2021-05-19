İzmir'de 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.