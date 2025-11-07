İzmir'de 7 bin TL'lik hesap çıkaran boyozcuya para cezası

Fenomen içerik üreticileri Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, İzmir'de popüler olan bir boyozcuya gitti.

Yaklaşık 50 kişilik bir grubun eşlik ettiği fenomenler 7 bin lira hesap ödedi. Paylaştıkları video sosyal medyada gündem oldu.

Tepkilerin çoğalmasıyla birlikte iş yerinde denetim yapan Ticaret Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı:

- Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan “İzmir’de bir seyyar boyoz satıcısının, vatandaşa 7.000 TL hesap çıkardığı” yönündeki paylaşımlar üzerine, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince derhal inceleme başlatılmıştır.

- Yapılan incelemelerde, söz konusu satışın Konak ilçesinde, seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edilmiştir. İlgilinin akşam 20.00’den sonra bu noktada gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek satışını yaptığı belirlenmiştir.

- 05 Kasım 2025 gecesi yapılan denetimde; ürünlerin fiyatlamaları ile ilgili yapılan tespitler üzerine, işletme hakkında Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlenmiş, alış-satış faturaları ile savunması istenmiştir. Ayrıca fiyatların, bağlı bulunulan esnaf odasının azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bildirim yapılmıştır.

50 kişi gitmişler, her biri en az iki tane boyoz yemiş

- 06 Kasım 2025 tarihinde ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden 50’den fazla kişiden oluşan kalabalık bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin en az ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı, Nutellalı boyozlar istediklerini beyan etmiştir.

Hesap 7 bin 600 TL, 6 bin 900 TL ödenmiş

- İşletme sahibi, söz konusu kişilerin “hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al” şeklinde ifadeler kullandıklarını, kendisinin hesap yapmak istemesine rağmen ısrarla tahmini bir toplam çıkarıldığını, yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışına karşılık 7.600 TL hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6.900 TL tutarında fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını açıklamıştır.

- İşletme sahibinin ifadesine göre, söz konusu kişiler ödeme yaptıktan sonra memnun şekilde ayrılmış, ancak bu kişiler tarafından daha sonra sosyal medyada “fahiş fiyat” iddialarını içeren paylaşımlar yapılmıştır.

47 bin 490 TL idari para cezası

- Diğer taraftan yapılan denetimde ayrıca, işletmede satışı yapılan gevrek, boyoz, poğaça, börek ve içeceklere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı da denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Bu nedenle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca ilgili işletmeye 47.490 TL idari para cezası uygulanmıştır.

- Ticaret Bakanlığımız, hem tüketicilerimizin, hem de dürüst ticaret erbabının piyasada mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla sıkı denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmeye devam edecektir.