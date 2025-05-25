İzmir'de 72 yaşındaki kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
İzmir’in Tire ilçesinde, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki Metin Özcan’ın cansız bedeni Eskioba Göleti’nde bulundu. Oğlu Halil Özcan’ın ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma su altı arama ekipleri, sabah saatlerinde başlattıkları çalışmada yaşlı adamın cesedine ulaştı. Savcılık incelemesinin ardından Özcan’ın cenazesi morga kaldırıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde, haber alınamayan kişinin cesedi gölette bulundu.
Alınan bilgiye göre, Eskioba Mahallesi'nde yaşayan Halil Özcan (44) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babası Metin Özcan'dan (72) dünden beri haber alamadıklarını, aramaya çıktığında ona ait kıyafet ve çizmeleri Eskioba Göleti kenarında bulduğunu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma su altı arama ekipleri, gölette arama çalışmaları başlattı.
Dalgıçlar su altındaki aramada Özcan'ın cansız bedenine ulaştı.
Özcan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.