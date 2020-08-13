İzmir'de 90 dakika uygulaması kalktı mı?

13 Ağustos 2020

İzmir'de 90 dakika uygulaması ile toplu taşıma kullananlar 90 dakika içinde yaptığı aktarmalarda ücret ödemiyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayının ikinci Meclis toplantısında 90 dakika uygulamasının kaldırılması yönünde karar aldı. Bu kararın uygulamaya geçmesi halinde toplu taşıma kullanan vatandaşlar tüm aktarmalarında ücret ödeyecek.

Aktarmalara ücret geliyor

Meclis onayına sunulan önergeye göre; tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50’şer kuruş ödenmesi öngörülüyor. Diğer taraftan öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde ise bir değişiklik yapılmayacak ve mevcut uygulama devam edecek.

Tüm ulaşım araçlarını kullanan ve tam tarifeyle biniş yapan vatandaşlardan, hakkaniyet ve külfetlerin adil dağıtılması ilkesi ışığında ve kamu yararı da gözetilerek birinci ve ikinci aktarmalarda 0.50 TL aktarma ücreti alınacak.

Aynı ilkeler doğrultusunda, kentin banliyölerinde oturan ve ikiden fazla aktarma yapmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesi, hayatlarının kolaylaştırılması hedefiyle ikiden sonraki aktarmalarından ücret alınmayacak.

Sosyal medyadan tepki geldi

İzmir'de 90 dakika uygulamasının değişmesi gündeme gelirken, vatandaşlar bu karara tepki gösterdi. Twitter'da #90dakikamadokunma hashtagini kullanan vatandaşlar değişikliğe dair tepkilerini dile getiriyor.