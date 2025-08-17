İzmir'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Menderes ve Kınık ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İZSU'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes'te doğal gaz çalışmaları sırasında taşıyıcı hattın patlaması nedeniyle onarım başlatıldı. Bu nedenle Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde bugün saat 11.00'den 21.00'e kadar, yaklaşık 10 saat süreyle su verilemeyecek.

Kınık'ta ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve artan tüketim sebebiyle kesinti yapılacak. İlçeye bağlı Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde bu gece 23.00'ten yarın sabah 06.00'ya kadar, 7 saatlik su kesintisi uygulanacak.