İzmir'de belediyeden sendika çıkışı! 'En düşük maaş 113 bin lira olsun istiyorlar'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel-İş Sendikası'yla masaya oturacağı 2025-2026 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) öncesi açıklama yayınladı.

Açıklamada, İZENERJİ ve İZELMAN'da 22 bin çalışanı kapsayan 2025-2026 dönemi TİS görüşmelerinin sınırlı sayıda temsilci arasında yürütülen müzakere süreci şeklinde ilerlediği belirtildi.

Genel-İş Sendikası tarafından müzakere öncesi ve sonrasında binlerce işçinin katılımıyla teamüllere aykırı gösteri ve yürüyüşler düzenlendiği öne sürüldü.

'Sendika yüzde 234 zam istiyor'

Açıklamada, sendikanın 1 Ocak 2024'te 763,44 lira olan taban ücretin 1 Ocak 2025 için yüzde 234 zam yapılarak 2 bin 550 liraya çıkarılmasını talep ettiğini kaydetti.

Açıklamada, "Buna göre aylık ortalama en düşük net ücret 113 bin lira ve en yüksek net ücret 124 bin lira hesap edilmektedir ki bir çalışan için vergi-sigorta ile birlikte toplam maliyet 213 bin liraya varmaktadır" dendi.

'Bütçede karşılığı yok'

Açıklamada, sadece İZENERJİ'ye ait toplu sözleşme taslağının yıllık maliyeti 30 milyar liranın üzerinde olduğu ifade edilerek şöyle dendi: "Bu maliyetin, toplam 74,5 milyar lira olması beklenen belediyemizin 2025 yılı gelir bütçesinde yeri ve karşılığı bulunmamaktadır. Eylemlerin ortaya koyduğu gerçek şudur ki, sendika yönetimi kabulü ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan birtakım taleplerin rasyonel zeminde görüşülmesini engelleyerek idare üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır."

Sendikanın eylemi

Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrinin durdurulmasını gerekçe göstererek eylem yapıyor.