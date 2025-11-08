İzmir Ödemiş’te beton mikserinin çarptığı 64 yaşındaki Nadire Koç son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de beton mikserinin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, torununu okula götürürken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki Nadire Koç, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Koç’un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Ödemiş’e getirildi. Tekstil Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Ahrandı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü Y.Ş’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza, dün Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelmişti. Y.Ş. idaresindeki 35 ZFG 60 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Koç ve torununa çarpmıştı. Aracın altında kalan Koç olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan küçük kız ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Hayatını kaybeden Nadire Koç’un, birinci sınıfa giden torununu okula götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.