İzmir’de bugün hava nasıl olacak? (30 Kasım 2024 İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için 30 Kasım 2024 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Gün içinde sıcaklıkların 14 ile 19 derece arasında değişmesi bekleniyor. Ortalama sıcaklığın ise 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

30 Kasım 2024 İzmir hava durumu

Günün nem oranı yüzde 59 ile 89 arasında seyredecek. İzmir’in çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinde hafif rüzgar etkili olabilir.

Beklenen sıcaklıklar: 14-19 derece

Hissedilen sıcaklıklar: 14-19 derece

Nem oranı: %59-89

Meteoroloji, haftanın kalan günlerinde sıcaklıkların kademeli olarak düşüş gösterebileceğine işaret ediyor. Bu nedenle vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olmaları öneriliyor.

Meteoroloji'den azot dioksit uyarısı

Meteoroloji, yüksek basınçlı hava kütlesinin etkisiyle batı ve orta kesimlerde azot dioksit gazına bağlı puslu hava ve kötü kokuların oluşabileceği konusunda uyardı. Azot dioksitin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu etkinin daha yoğun hissedileceği tahmin ediliyor.