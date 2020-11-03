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İzmir'de can kaybı 102'ye yükseldi

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini açıkladı.

İzmir'de can kaybı 102'ye yükseldi
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.

AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini bildirdi.

5 binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.

91 saat sonra kurtarıldı

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin isimli çocuk sağ çıkarıldı.

Ayla Gezgin 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarıldıAyla Gezgin 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarıldı

Kaynak: AA

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