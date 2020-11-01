İzmir'de can kaybı 64'e yükseldi; 940 yaralı

01 Kasım 2020

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 64'e yükseldi.

AFAD, tedavisi devam edenlerin sayısının 218 olduğunu açıkladı. Açıklamada, 940 yaralıdan 722'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Öte yandan deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.

Yıkılan 8 binada arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 408 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 1045 araç katılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.

Ağır hasarlı binada çökme riski

Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.

Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi.

Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.

33 saat sonra enkazdan çıkarıldı



İzmir depremi sonrası arama kurtarma ekipleri, 33 saat sonra 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i enkazdan yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, alkışlar arasında yaralı çıkarılan 55 yaşlarındaki Ahmet Çitim'i ambulansa bindirdi. Yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum." dedi.

139 okulda hasar var, eğitime 1 hafta ara verildi

İzmir'de deprem nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün düzenlediği bastın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söyledi.

Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuştu.

Dört ilçe 3 bin 880 çadır kurulacak

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme dair son gelişmeleri ve bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçelerinde toplam 3 bin 880 çadırın kurulmasının planlandığını aktaran Oktay, hasar tespit çalışmalarının 10 günde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ağır hasarlı 26 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi.

Oktay, "Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlar için Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte Türk Kızılayı ve AFAD başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılıyor.

AFAD ekipleri İzmir'de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu. AFAD'ın, Bornova eski ilçe stadınına kurduğu 210 çadırın 106'sında yaklaşık 400 kişi barınıyor.