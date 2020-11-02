İzmir'de can kaybı 83'e yükseldi

02 Kasım 2020

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi.

AFAD, tedavisi devam edenlerin sayısının 219 olduğunu açıkladı. Açıklamada, 962 yaralıdan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Öte yandan çalışmalara bir süre ara verilen Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları da yeniden başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini bildirdi.

Elif Perinçek 65 saat sonra kurtarıldı

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi.

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek'in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek'in tedavileri devam ediyordu.

58 saat sonra mucize kurtuluş

Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı.

Enkaz altında kalan İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

8 binada arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 408 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 1045 araç katılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.

1044 artçı sarsıntı

Depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1044 artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Rıza Bey Apartmanı'nda çalışmalar yeniden başladı

İzmir'deki depremde yıkılan ve yanındaki binanın da yıkılma tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bir süre ara verilen Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Çevredeki ağır hasarlı binalarda lazer tarayıcılarla yapılan kontrolde devam eden bir kayma olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine enkaz alanına önce dedektör köpekler gönderildi. Arama kurtarma ekip amirlerinin yaptığı taramanın ardından ekipler yeniden alana çağrıldı ve çalışmalar yeniden başladı.

33 saat sonra enkazdan çıkarıldı



İzmir depremi sonrası arama kurtarma ekipleri, 33 saat sonra 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i enkazdan yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, alkışlar arasında yaralı çıkarılan 55 yaşlarındaki Ahmet Çitim'i ambulansa bindirdi. Yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum." dedi.

139 okulda hasar var, eğitime 1 hafta ara verildi

İzmir'de deprem nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün düzenlediği bastın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söyledi.

Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuştu.

30 bin lira eşya, 5 bin lira taşınma yardımı

Bakan Kurum, İzmir'deki depremle ilgili enkaz bölgesinde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların çok iyi şekilde devam ettiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olduğu fark etmiyor. Eğer eşyasını alamıyorsa binası yıkılmışsa 30 bin lira hane başına eşya yardımı vereceğiz. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz."

İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlar için Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte Türk Kızılayı ve AFAD başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılıyor.

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

İzmir'deki acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla geçici barınma merkezleri kurulduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Ege Üniversitesi Kampüs Alanı, İzmir Bornova Eskişehir Stadı ve Buca Hipodromu'nda toplam 1040 çadırın kurulumunun tamamlandığı, 1430 çadırın ise kurulum aşamasında olduğu belirtildi.