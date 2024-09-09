İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül'ü su altında Türk bayrağı açarak kutladı

9 Eylül kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Karaburun Dalış Merkezi eğitmenlerinden Mustafa Gökhan Öztürk, bu anlamlı gün için özel bir dalış yaptıklarını belirterek, "Bizlere bıraktıkları bu güzel miras için ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.