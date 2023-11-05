İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri ve iş yerlerini su bastı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Çitlembik Deresi'nde taşkın yaşandı.
Dere kenarında bulunan evler ve iş yerlerini su basarken, araçlarda yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Evlerindeki eşyaları zarar gören mahalle sakinleri, kovalarla biriken suları boşalttı.
İhbar üzerine mahalleye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.