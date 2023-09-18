İzmir'de düşen helikopterdeki 1 personelin cansız bedenine ulaşıldı

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi de helikopterin düştüğü barajda çalışmalara başladı.

Dalgıçlar, bir personelin cansız bedenini su yüzüne çıkardı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan helikopterdeki personelin yakınları da çalışmaları takip ediyor.

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin, su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Helikopterdeki personel için arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.