İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim amaçlı havalanan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı mısır tarlasına düştü. Kazada pilot adayı Berfu Hatipoğlu (31) yaşamını yitirdi.
Uçakta bir kişi vardı
Olay sabah saatlerinde Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü, Hatipoğlu'nun uçakta yalnız olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Uçak enkazında inceleme başlatılırken, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.