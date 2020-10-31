İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız."
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6 kişi gözaltına alındı
İzmir'deki deprem sonrası dünyadan destek mesajları
Bakan Selçuk: 5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık
Bakan Kurum: Şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık
DASK deprem bölgesinde göreve başladı
İzmir'deki depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi
Bakan Koca: Depremde zarar görenler için 184'ü arayın
25 can kaybı, 800'ün üzerinde yaralı
Kaynak: AA