İzmir’de elektrik sobası faciaya neden oldu... Beş çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde devrilen elektrik sobası 5 minik kardeşin ölümüne yol açtı. Komşular, dumanı fark ederek yetkililere haber verirken ekipler, yangına müdahale etse de aynı odada bulunan 5 çocuk, yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Çocuklar evde yalnızdı

Yangın sırasında çocukların evde yalnız oldukları, anne Melisa Sinem Akcan'ın hurda toplamak için dışarı çıktığı öğrenildi. Eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında fenalaşan Akcan, hastaneye kaldırıldı. Çocukların babasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Yaşları 1 ile 5 arasında

Yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin 5 yaşındaki Fadime Nefes, 4 yaşındaki Funda Peri, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 2 yaşındaki Masal Işık ve 1 yaşındaki Aras Bulut olduğu öğrenildi.

İtfaiyenin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda çocukların karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Üç kardeş olay yerinde, iki kardeş ise kaldırıldıkları hastanede vefat etti.

Yangın sonucu hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Dehşet anlarını komşular anlattı

Yangın sırasında yaşananları, ailenin komşusu Soner Şahin (33) anlattı. Yangının dün saat 19.30 sıralarında çıktığını söyleyen Şahin, çocukların annesi Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını belirterek "'Esma Teyze koş, çocuklarım öldü' diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı." dedi.

'Kapının kolunu çıkartıp ayrılıyormuş'

Annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı." diye konuştu.

1 ay önce de yangın çıktı iddiası

Şahin, 1 ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, "Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü." ifadelerini kullandı.

Otopside ilk bulgular çıktı

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeni ve ihmallerin olup olmadığı yönünde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.