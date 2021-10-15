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İzmir'de elektrikli araçlara otopark yüzde 50 indirimli

İzmir Büyükşehir Belediyesi otoparklarında tam elektrikli araçlara yüzde 50 indirim uygulanacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı üçüncü birleşiminde  ele alınan konulardan birisi Başkan Tunç Soyer’in üzerinde durduğu "sürdürülebilir ve doğa dostu ulaşımın teşviki" oldu. Bu kapsamda, kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZELMAN A.Ş.’nin yönetiminde olan otoparkların, tam elektrikli araçların yüzde 50 indirimli kullanması gündeme getirildi.

“İZELMAN A.Ş’nin talebi doğrultusunda; İZELMAN A.Ş tarafından işletilen Belediyemize ait otoparklarda uygulanmakta olan otopark fiyat tarifelerindeki saatlik bedellerin, tam elektrikli araçlara yönelik P indirimle uygulanması” önergesi, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

 

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