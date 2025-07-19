İzmir’de fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi! 68 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının gece vardiyasında çalışan işçiler, yedikleri akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan olayda 68 işçinin Kemalpaşa Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi.

Rahatsızlanan işçilerden bazıları Kemalpaşa ve Turgutlu Devlet Hastanelerine, bazıları ise İzmir'deki çeşitli sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Durumu hafif olanlar ayakta tedavi edilirken, daha ciddi semptom gösteren işçiler hastanede müşahede altına alındı.

Olayın ardından fabrika yemeklerinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Gıda kaynaklı zehirlenme ihtimaline karşı polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, işçilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğunu belirtirken, kesin nedenin laboratuvar sonuçlarına göre netlik kazanacağı ifade edildi.