İzmir'de farikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken; 4 işçinin de ağır yaralandığı açıklandı.
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken; 4 işçi ise ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı, işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı.