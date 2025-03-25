İzmir'de gösteri yasağı 29 Mart'a kadar uzatıldı

İzmir Valiliği, kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağının dört gün daha uzatıldığını açıkladı.

Valilik, tarafından 21 Mart'ta yapılan açıklamada beş gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını belirtmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yürütülen soruşturmalar ile İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak birçok şehirde protesto gösterileri devam ediyor.

İzmir Valiliği'nin açıklaması

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10.00'dan-25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı.

Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00.00'dan-29.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara Valiliği de yasağın devam edeceğini açıklamıştı

Bugün, benzer bir açıklama da Ankara Valiliği'nden gelmişti. Ankara Valiliği, yürüyüş ve basın açıklaması yasağının 1 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurmuştu.