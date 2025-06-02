İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 28 Mayıs gecesi başlattığı grev, 5. gününde devam ediyor.

Greve çıkan işçiler 10.00'da Konak Pier önünde toplanarak eylemlerine devam edecek. İşçiler buradan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Sendika işçilere beyaz tişört giyme çağrısında bulundu.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi nedeniyle kentteki hizmetler aksıyor.

İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor.

Çöpleri Başkan Tugay ve esnaf topladı

Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluşurken, büyük tepkiler geldi.

Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler vatandaşı ve esnafı rahatsız etmeye başlayınca Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya çöp toplamaya indi.

Başkan ve sendika temsilcisi tartıştı

Esnafla birlikte çöp poşetlerini kamyona yükleyen Başkan Tugay, bir süre sonra yanlarına gelen DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartıştı.

Tugay, "Buraya ne yapmaya geldiniz?" dedi. Gül ise "Biz emeğimizi koruyoruz" yanıtını verdi.

Tugay, "Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöp buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez. Siz buraya kavga etmeye mi geldiniz? Çöpü burada tutarak mı ekmeğinizi koruyorsunuz? Grev yapan insan evine gider. Buraya karışamazsınız" dedi.

Başkan Tugay, sendika görevlilerine "Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum" dedi.

'Buradan kendimizi çekiyoruz'

Genel İş Genel-İş İzmir 2 No'u Şube Başkanı Ercan Gül, tartışma sonrası açıklamada bulundu. Gül açıklamasında "Tugay'ın bugün yaptığı tutumdan kaynaklı buradan kendimizi çekiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki kendisi ve yanındakilere müdahale ettirip hukuksal anlamda bizi boşluğa düşürüp grevimize zarar vermeye çalışıyor" dedi.

Gül açıklamasında şunları kaydetti:

"4 gündür masada uzlaşma sağlanamamasından dolayı grevdeyiz. 3 gündür de İzmir Kordon bölgesinde arkadaşlarımız ekmeklerini büyütmek için çöpleri toplattırmıyorlardı. Grev kırıcı arkadaşlarımız var bir şekilde onları uzak tutabiliyorduk, müsaade etmiyorduk. Ancak bugün kordona geldiğimizde Başkan Cemil Tugay, Katı Atıklar Daire Başkanı, Şefi ve formenler bugün bizim toplamadığımız çöpleri topladılar. Cemil bey kendisi İzmir'e zarar verdirtmeyeceği söylemiyle bizleri İzmir'in düşmanıymış gibi ilan ediyor. İzmir bizim. Ben 21 yıldır buradayım. İzmir'in sahibi biziz. Herkes buradan geçer gider ama biz emekçiler burada kalıcıyız.

Burada hiç kimsenin bizi halka esnafa İzmir'in düşmanıymış göstermeye gerek yok. İşçiyi işçiyi kırdırmaya hakkı yok. İzmir halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığı tutumdan kaynaklı buradan kendimizi çekiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki kendisi ve yanındakilere müdahale ettirip hukuksal anlamda bizi boşluğa düşürüp grevimize zarar vermeye çalışıyor. Bu greve kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Sadaka değil, toplu sözleşme."

İşçilere ne kadar maaş teklif ediliyor?

DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, 30 Mayıs Cuma günü sosyal medya hesabından "İzmir Büyükşehir Belediyesinde devam eden grevimizle ilgili bazı yanlış anlaşılmaları gidermek istiyoruz" diyerek bir paylaşım yaptı.

Çalışkan paylaşımında, işverenin maaş teklifini ve neden greve çıktıklarını açıkladı.

Çalışkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"* Grevin Esas Nedeni: Eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmamasıdır. Grevimiz, üyelerimizin haklı ve adil taleplerini savunmak içindir.

* Sorumluluğumuzu Biliyoruz

Genel-İş Sendikası emek ve demokrasi mücadelesindeki sorumluluğunu bilen bir sendikadır. Birçok belediyede toplu iş sözleşmelerinde sorumlu davrandık, belediyelerin mali zorluklarını göz önünde bulundurduk. Ancak İzmir’deki durum farklıdır ve bu eşitsizliği ve adaletsizliği kabul etmiyoruz.

*Gerçekler nedir?

Net bir şekilde açıklıyorum. Eşit işe eşit ücret istiyoruz! Bizden önce, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası’nın yetkili olduğu şirketlerde imzalanan toplu iş sözleşmeleri sonucunda ortaya çıkan tablo ile bize sunulan ücretler arasında uçurum vardır. Ve bizim bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir."

Çalışkan paylaşımının devamında "İşte Ücret Farkları (Yevmiye ve Net Maaş) tablosu" ifadelerine yer vererek şu tabloları paylaştı: