İzmir'de grevi bitiren anlaşma: En düşük maaş 22 bin 105 lira

İzmir Metro adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Bunun üzerine 31 Temmuz'da metro ve tramvay işçileri greve gitmiş, dün gece sağlanan uzlaşmayla grev sona ermişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu iş sözleşmesinde (TİS) kabul edilen ücretleri duyurdu.

Soyer, tarafların karşılıklı fedakarlığıyla ücret politikasındaki dengeyi koruyacak şekilde uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Soyer, şunları kaydetti: "Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu. Hem belediyenin tüm çalışanları için sürdürdüğü ücret politikasındaki denge korundu hem de her iki tarafın yaptığı fedakarlıkla anlaşma noktası bulundu."