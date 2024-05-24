İzmir'de haziranda taksiye zam geliyor

İzmir’de geçen yılın temmuz ayında gelen zammın üzerinden 10 ay geçmişken, yeni bir zam gündelem geldi. Kentte bir kez daha taksi ücretlerine fiyat ayarlaması planlanıyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, henüz rakamların netleşmediğini belirterek 'vatandaşı ve esnafı mağdur etmeyecek bir fiyat düzenlemesinin yapılacağını' dile getirdi.

Anık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an diğer iller müracaatlarını yaptı. Biz daha müracaatımızı yapmadık ama hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde ne vatandaşı ne de esnafımızı mağdur etmeyecek bir şekilde bir düzenleme için İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne müracaatımızı yapacağız. Rakamlar netleşmedi. Eski fiyatların üzerine belli bir miktar güncelleme olacak, onayı oldu çünkü. Ulaşım komisyonunda rakam konusunda alternatifler üzerinde tartışmasını yapacağız. Daha sonrada teknik kurala girecek. Fiyat belirleme işini komisyonla birlikte yapıyoruz."

Üç kalemi vurguladı

“Eskiden tarife fiyatlarını mazota göre yapıyorduk” diyen Başkan Anık, “Burada esas olarak; tamir, yedek parça giderleri ve sigorta giderlerini baz alıyoruz. Bir araç kaskosu 40-50 bin lira, trafik sigortası 15-20 bin lira. Yanınızda iki tane şoför arkadaş çalıştırıyorsan burada da SGK bedelleri kişi başı 7 bin, iki kişi 14 bin lirayı buluyor. Eğer emekli değilseniz kendinizi de eklediniz mi 7 bin TL olarak rakam 20 bin lira oluyor. Gerçekten de maliyetler yükseldi; ama maliyetler yükseldi diye bunun tamamını da vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz. Uygun bir fiyat ayarlaması yapacağız, bu da haziran ayı içerisinde olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.