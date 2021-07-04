İzmir'de iki gündür COVID-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, COVID-19 salgınında 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID-19 nedeniyle kent genelinde ölümün yaşanmadığını bildirdi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."
Etiketler