İzmir'de iki kardeşin ölümüne soruşturma

15 Ocak 2018

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşerek boğulan 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşin ölümüne ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İller Bankası'nın açmış olduğu ihaleyi alan firmanın kazı işini taşeron bir firmaya devrettiği, bu firma tarafından kazı bölgesinde iş güvenliği ile ilgili yeterli önlem alınmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bilirkişi raporuna göre, kusuru tespit edilen şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ve inşaatın bekçisi olmak üzere 4 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Karabağlar'da aileleriyle çadırda yaşayan 5 yaşındaki Ali ve ağabeyi 8 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu, inşaat çalışmasının devam ettiği alana girmiş, çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düşmüş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA