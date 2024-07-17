İzmir'de iki kişinin elektrik çarparak ölümünde 27 kişiye ek gözaltı süresi talebi
İzmir'de iki kişinin sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Şimdiye dek 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Halen gözaltında tutulan 27 şüpheli hakkında ise ek gözaltı süresi istendi
İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçen cuma günü etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, yoldan geçen 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz akıma kapılarak yere yığıldı. Onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay da elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerden 33’ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6’sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakıldı. İki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli için ek belge ve dokümanların hazırlanılması adına savcılıkça ek gözaltı süresi istendi.