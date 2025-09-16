İzmir'de iki polisi şehit eden saldırganın itirafları kan dondurdu!

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen ve 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit eden 16 yaşındaki E.B.'nin ifadesine ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre hastanede tedavisi devam eden E.B.'nin sosyal medya hesapları da incelendi. Yapılan incelemelerde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerine ve evde silahla eğitimi yaptığına ilişkin kayıtlar bulundu.

E.B.'nin kan donduran ifadesi ise şöyle:

"Silahla ilk temasım 7 yaşında oldu. İlk kez babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Babamla tabancayla atış yapmak için bir kez poligona da gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle poligonda atış yapmaya gittim.

İnternetten DEAŞ eylemlerini izledim, Bekir El Bağdadi'nin konuşmalarını dinledim.

Evde bıçak koleksiyonu yaptım. Bunu ailem de biliyordu.

Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum

Maske ile gezmek hoşuna gidiyordu. Kapıda silahla ve maskeli fotoğraflarımı çektim. Son bir iki aydır bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum. Okula gitmek istemiyordum.

Bir bara saldırı yapma fikri geldi

Aklıma Balçova Ata Caddesi'ndeki bir bara saldırı yapma fikri geldi. Barda alkol içildiği için saldırı yapmak istedim. Daha sonra o saldırının olmayacağını düşündüm. Evimizin yakınındaki polis karakoluna saldırmayı düşünmeye başladım. Gece uyudum ama aklımda bu düşünce vardı. Sabah 06.00-07.00 arası giyindim. Maskemi taktım. Dolapta bulunan otomatik av tüfeğini aldım. Mermileri sırt çantasına ağustos ayında koyduğumu hatırlıyorum. Saldırıda kullandığım el yapımı patlayıcıları çantama koydum. Patlayıcıyı torpilleri birleştirdikten sonra dışına da çelik bilyeleri koyup hazırladım. İki el yapımı patlayıcıyı bu şekilde hazırlamıştım. Çatışmada yaralanırsam diye mermiyi çıkarmak için bıçağı çantama koydum. Yaralarımı sarmak için peçete koydum. Yaraya dökmek için kolonya da koydum. Yaramı sarmak için kumaş kesmek amacıyla çantama makas da koydum.

Annem evde yoktu işe gitmişti, babam uyuyordu. Kardeşim ve dedem de uyuyordu. Ben saldırı yapıp yapmayacağım konusunda hala düşünüyordum. Babamın uyanmaya başladığını fark edince, babam beni böyle görmesin diye evden çıktım. Apartmanda 2-3 dakika bekledikten sonra eve dönmeyeceğimi anladım ve apartmandan fırladım, en yakın karakol olduğu için karakola koştum.

Karakolun bahçesinde oturmakta olan üniformalı polis memurlarının ikisine ateş ettim. İki polis memurunu yaraladıktan sonra caddede koştum. Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştım. Etrafta insanlar vardı. İnsanlarda silah görmediğim için ateş etmedim. Bu esnada elinde silah olan birisini gördüm, görür görmez de ateş ettim. Kişiyi yaraladım yere düştü bana ateş etmeye devam ediyordu. Yerde yatarken de bu kişiye ateş ettim.

Amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı

Toplam 2 ya da 3 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bu esnada diğer tarafta insanların sesini duydum. Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, bağrışma sesini duyunca yola doğru fırladım, yine ellere baktım bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum.Vurulduktan sonra bilinçli olarak ateş etmedim. Çatışma esnasında el yapımı patlayıcıları da fırlattım, buradaki amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı. Pişmanım, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

