İzmir'de iş bırakma eylemi ulaşımı durdurdu: İZBAN'dan açıklama

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir'de ulaşımı da etkiledi. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), grev nedeniyle tren seferlerinin bugün yapılmayacağını duyurdu.

İZBAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yukardaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlanıyız" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Memur-Sen, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında zam talep ederken; hükümet, 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı içinse yüzde 4 artı 4 zam teklif etti. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına bin lira eklenmesi önerildi. Ancak sendikalar bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek iş bırakma eylemi kararı aldı.

Toplu sözleşme sürecinin devam ettiği görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden ele alınması bekleniyor.