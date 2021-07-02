İzmir'de İZBAN Halkapınar İstasyonu'nda aşı merkezi kuruldu
İzmir'de İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nda COVID-19 aşılama noktası kuruldu.
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Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle kurulan stantta randevu almadan COVID-19 aşı uygulamasına başlandı.
İstasyon içerisinde oluşturulan stantta aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların ve istasyon çalışanlarının aşıları yapıldı.
İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nda 15 Temmuz'a kadar hafta içi 16.00-20.00 saatlerinde, İzmir Alsancak Garı'nda da hafta sonu 16.00-21.00 saatlerinde aşı uygulamasına devam edilecek.
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