İzmir'de Jaguar marka elektrikli araç kendi kendine alev aldı!

İzmir'in Buca ilçesinde bir sanayi sitesine getirilen Jaguar marka elektrikli otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden yanmaya başlayan araç, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Sürücü arabasını park edip gitti, araba alev aldı

Olay, sanayi sitesine getirilen lüks bir Jaguar marka elektrikli otomobilin, sürücüsünün aracı park edip ayrılmasından kısa bir süre sonra meydana geldi. Otomobilin kendi kendine alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede aracı tamamen sardı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye erleri, yangına müdahale ederek alevlerin etrafa yayılmasını önledi ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan yangın anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, lüks otomobilin alevler içinde kaldığı ve yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Olayın çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı raporla yangının sebebinin netlik kazanması bekleniyor. Polis ekipleri ise olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.