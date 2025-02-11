İzmir'de kan donduran 'anne' dehşeti: 1 yaşındaki bebeğini denize fırlattı!
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 yaşındaki Kevser C., 1 yaşındaki bebeğini denize attı. Çevredekiler tarafından kurtarılan bebek hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi devam ediyor. Anne gözaltına alındı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kevser C. (30), 1 yaşındaki Engin isimli bebeğini denize attı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Bengiler Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Çevredekiler durumu fark ederek hemen bebeği denizden çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Hayati tehlikesi sürüyor
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Engin bebek, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay sonrası polis ekipleri anne Kevser C.'yi gözaltına aldı. Kevser C.'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülürken, polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.