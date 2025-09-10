İzmir'de karakol saldırısı: Gözaltındaki 27 kişiden 16'sı serbest bırakıldı

8 Eylül günü İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan, yaşları 18'den küçük 16 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sadırganın tedavisi sürüyor

Öte yandan, yaralı olarak gözaltına alınan saldırgan E.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. E.B'nin anne ve babasının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

Ne olmuştu?

8 Eylül'de İzmir'de Balçova Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaşın yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alınmıştı.