İzmir karakol saldırısını kim yaptı? İzmir saldırısı neden oldu? Terör bağlantılı mı?

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda emniyet müdürü Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü.

Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.

Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı kaydedildi.

Cemil Tugay'dan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.