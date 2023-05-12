İzmir'de kıraathanede kavga: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Menderes ilçesindeki bir kıraathanede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 2 kişi de yaralandı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi.
Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.