İzmir'de kıraathanede kavga: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.