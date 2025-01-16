İzmir'de kumpir yedikten sonra hayatını kaybeden kadının ölüm sebebi ortaya çıktı!

İzmir’in Buca ilçesinde, kızı ve torunu ile birlikte bir işletmede kumpir yiyen Servet Polat (60), aynı gece fenalaştı. Hemen hastaneye giden Polat, iki gün sonra evinde ölü olarak bulundu.

O işletmede yemek yiyen hasta oldu

Olayın ardından işletme sahibi N.D., ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Aynı işletmeden yemek yiyen dört kişinin daha rahatsızlanarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri işletmeden alınan numunelerde salmonella virüsü tespit etti. İşletmenin hijyen koşullarını sağlayamadığı ve virüsün yayıldığı belirlendi.

Dışkı teması ile bulaşıyor

Bağırsak yolunu etkileyen salmonella bakterisi genelde yiyeceğin dışkıyla teması sonucu bulaşıyor. Bu durumdaki bir gıdanın tüketilmesi sonucu, ishal ve mide bulantısı ile kendini gösteren hastalık müdahale edilmezse ölüme yol açıyor.

Özellikle, iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri, kirli sebze, meyve ve baharatlar virüsün hızla yayılmasına neden oluyor.

Salmonella belirtileri nelerdir?

Salmonella bakterisi, vücuda girdikten 12 ile 72 saat sonra belirti vermeye başlıyor. İlk belirtiler; ishal, ateş, bulantı ve kusma ve karın krampları.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyorr. Ancak yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için durum daha ciddi seyredebiliyor. Bakteriler kan dolaşımına girerek karaciğere, böbreklere veya diğer organlara zarar verip ölüme neden olabiliyor.

Uzmanlar, salmonella ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak için kaynağı belirsiz gıdalardan kaçınılmasını, sebze ve meyvelerin iyice yıkanmasını, hijyen kurallarına özen gösterilmesini öneriyor.