İzmir'de kuyumcu altın toplayıp sırra kadem bastı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İ.K'nin (41) Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır işlettiği kuyumcu dükkanına gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu gördü. İ.K.'den haber alamayan 7 müşteri, altınlarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Müşteriler, ifadelerinde altınlarını ve ziynet eşyalarını İ.K'ye tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, iş yerine geldiklerinde dükkanın boşaltılmış olduğunu gördüklerini ve kendisine ulaşamayınca şikayetçi olduklarını ifade etti.

'80 bin lira ödedim, bilezik yok'

Müşterilerden 66 yaşındaki Bahri Uzlu, gazetecilere, kuyumcuya 80 bin lira ödeme yaparak bilezik siparişi verdiğini söyledi.

Polis merkezine giderek şikayette bulunduğunu belirten Uzlu, "12 Ekim'de kuyumcuya gelerek 27 gramlık 2 tane bilezik siparişi verdim. Bilezik yapacaktı fakat 'bu hafta, öbür hafta' diye erteledi. Yaklaşık 20 gün oldu, 80 bin lira para verdim. Bize de yazık günah." dedi.

İ.K'nin çevredeki kuyumculardan da borç altın aldığı öne sürüldü. Polis ekipleri, İ.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.