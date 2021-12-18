İzmir'de maden ocağında göçük: 22 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez: Can kaybı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Kınık ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte can kaybı olmadığını, 22 madencinin hafif yaralandığını belirtti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Madendeki göçüğe ilişkin son bilgileri paylaşan Dönmez, "Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı. Yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.