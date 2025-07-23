İzmir’de mahkemeden emsal karar: SGK, liste dışı kanser ilacını ödeyecek

İzmir’de mahkeme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesinde yer almayan bir kanser ilacının bedelinin kurum tarafından karşılanmasına hükmetti. Karar, hem hastalar hem de sağlık hukuku açısından emsal teşkil edecek nitelikte.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki C.A., yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi aldı. Doktoru tarafından kendisine yazılan, ancak SGK tarafından geri ödemesi yapılmayan ilacın her kür için 115 bin TL olduğunu öğrenen C.A., hukuki yollara başvurdu.

İzmir 1. İş Mahkemesi, yapılan başvuruyu değerlendirdi ve SGK’nin ilacın bedelini kesinti yapılmaksızın karşılamasına karar verdi. Mahkeme, kararını Anayasa’nın 56. maddesi olan “sağlık hakkı”na dayandırarak, hastanın tedaviye erişiminin kesintisiz sağlanması gerektiğini vurguladı.

Davanın ardından açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin daha önce de akciğer kanseri geçirdiğini, bu süreçte yeni bir kemoterapiyi kaldıramayacak durumda olduğunu belirtti.

Kaptan, “Ayağının iki parmağı bu nedenle kesiliyor. Dava sonucunda hem daha önce cebinden ödediği iki doz ilacın ücreti iade edilecek, hem de kalan dozlar ücretsiz karşılanacak. Bu karar sosyal devlet anlayışı açısından önemli bir kazanım. Benzer durumdaki hastalar için emsal olmasını diliyoruz” dedi.

Karar, özellikle ağır hastalıklarla mücadele eden yurttaşların tedaviye erişiminde önemli bir hukuki dayanak oluşturması açısından dikkat çekiyor. SGK’nin istinaf ya da temyiz yoluna gidip gitmeyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.