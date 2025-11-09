İzmir’de MR cihazında hasta unutuldu: Soruşturma başlatıldı
İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde MR çektirmek için giren bir hastanın cihazda unutulması üzerine idari soruşturma başlatıldı, sorumlu personelin iş akdi feshedildi.
Tire Devlet Hastanesi'ndeki Manyetik Rezonans (MR) cihazında bir hastanın unutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta, sorumlu hizmet alımı personel tarafından cihazda unutulunca hastane yönetimine şikayette bulundu.
Hastane yönetiminin Sağlık İl Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine konuya ilişkin idari soruşturma başlatılarak, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA