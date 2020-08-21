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İzmir'de orman yangını

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Menderes ilçesinde 2 Ağustos'taki yangın bölgesine yakın bir konumda başlayan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Özdere Mahallesi Çile mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ekibi müdahaleye başladı.

Ekiplerin etrafını çevirdiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangının, 2 Ağustos'ta çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangının başladığı mevkiye yakın bir konumda etkili olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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