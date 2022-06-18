İzmir'de orman yangını

İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını başlarken, yangına havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi‘nde yangın çıktı. At çiftliği civarında başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 15 arazöz ve iş makineleri ile karadan yangına müdahale edildiği bildirildi.