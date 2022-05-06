İzmir'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İzmir Valiliği, 26 ormanlık alana girişlerin 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklanacağını duyurdu.
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 28.04.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararının 31. maddesine dayanarak 26 ormanlık alana girişlerin, 1 Haziran 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında yasaklanacağı duyuruldu.
Açıklanan karara göre, Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Foça, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere - Çağlan, Kırkgeçit - Çatalçam, Karadere, Yamanlar - Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal, Doğanbey, Armutlu-Bayramlı, Kurudere, Pınarcık, Sarnıç ve Oğlananası ormanlarına giriş yasaklandı.
Açıklamada, "Çiçekli ormanları içindeki İzmir ili Kent Ormanı bu yasak dahilinde değildir. Kritik hava hallerinde gerekirse yasaklama getirilebilecektir" ayrıntısına yer verildi.