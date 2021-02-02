İzmir'de sel felaketi: Yolları, evleri, iş yerlerini su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.

Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Mehmet Akyol, 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar." dedi.

Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak son yıllarda bu durumun sıklıkla yaşandığını ifade etti.

Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı. Fahrettin Altay Mahallesi 65/11 Sokak'ta çok sayıda araç su içinde kaldı. İnönü Caddesi'nde de yollardaki su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların su da kaldığı görüldü. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için pompalarla müdahale etti. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Buralarda da yollar sel suyuyla doldu.

Alsancak ve 1. Kordon'da su baskınları yaşandı, bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkan vatandaşlar biriken suyun içine girerek yürümek zorunda kaldı.

Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'nde de çok sayıda iş yerini su bastı. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik durdu, park halindeki araçlar suya gömüldü.

Konak Tünelleri'nin Yeşildere-Konak bölümü trafiğe kapatıldı.

Ayrıca, Karşıyaka ilçesinde sağanak nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Kent içi ulaşımda önemli noktalar arasında yer alan, aynı zamanda İzmir-Çanakkale kara yolu da olan Anadolu Caddesi'nde yolun su dolması nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Yol çevresindeki alanlara park edilmiş araçlar sular içinde kaldı. Cemal Gürsel Caddesi'nde de yoğun su birikintisi görüldü. Soğukkuyu Deresi'nde taşma meydana geldi, Örnekköy semtindeki 10 Nisan Köprüsü'nan altında su baskını nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Bayraklı'da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. Trafik olumsuz etkilendi. Yamanlar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları görüldü.

Bornova ilçesinde bazı sokakları sel bastı. Araçlar sel suyu içinde kaldı.

Karaburun ilçesinde bazı evleri su bastı.

İZBAN, şiddetli yağış nedeniyle Turan-Halkapınar arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durulduğunu, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden seferlerin yapıldığını duyurdu.

AFAD ve Kızılay'ın çalışmaları

İzmir'de etkili olan ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden olan sağanak nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay ekipleri kurtarma, tahliye, yardım ve destek çalışmaları sürdürüyor.

İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhci, İzmir'deki sağanak nedeniyle gece saatlerinden itibaren ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İhbar gelen bölgelere derhal ekip yönlendirdikleri kaydeden Muhci, Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçeden sel ve su baskınına ilişkin ihbar aldıklarını ifade etti.

Muhci, İzmir'deki çok sayıda noktada afet ve acil durum faaliyetlerini sürdürdüklerini, şu ana kadar kentte sel ve su baskını nedeniyle ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi almadıklarını kaydetti.

Türk Kızılay yetkilileri de yaptıkları açıklamada, şiddetli yağış sonrası İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye müdürlükleri ile eş güdüm halinde çalıştıklarını bildirdi.

Su baskınına maruz kalan iş yerleri ve evlerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, tahliyelerin ardından yardım malzemeleri dağıtılacağı bilgisini verdi.

Soyer'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18'inin bir gecede yağdığını bildirdi.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yağmurun yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İzmir'in son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını aktaran Soyer, "2020'de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Taşan derelerin büyük sorun yarattığını vurgulayan Soyer, metronun kesintisiz çalıştığını, İZBAN'da kaya düşmesi nedeniyle yaşanan kesinti giderilmesine rağmen zaman zaman kesintiler olduğunu, otobüs hatlarında da zaman zaman sıkıntı yaşandığını belirtti.

Öğleden sonra da yağış beklendiğine dikkati çeken Soyer, İzmirlileri mümkün olduğu kadar araç kullanmamaya ve evlerinden çıkmamaya çağırdı.

Soyer, İzmir'in 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O vakit 61 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir'de metrekareye 126 kilogram yağış düştü. Bu çok büyük bir rakam. Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim. Bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir'in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket."

Yağış miktarları

Açıklamada, Güzelyalı'ya 125,6, Karabağlar'a 119, Bayraklı'ya 110,4, Balçova'ya 95,3, Menderes'e 80,6, Bornova'ya 64, Foça'ya 57, Aliağa'ya 55,3, Kınık'a 48,3, Karaburun'a 48,2 ve Buca'ya 47 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

Valilik: 673 su baskını oldu

İzmir Valiliği, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle şu ana kadar 673 su baskını, 23 mahsur kalma olayının gerçekleştiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonucunda İzmir'e sekiz saat içerisinde, şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

Birçok alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkandığı vurgulanan açıklamada, yağmur sonrası oluşan hasarı gidermek ve olası sıkıntılı durumların önüne geçmek üzere ekiplerin İzmir'in her yerinde görevlendirildiği kaydedildi.

Trafikte yer yer oluşan kilitlenmelerin azaltılabilmesi için iş mesaisine gidecekler dışındaki vatandaşların acil işleri haricinde dışarıya çıkmamalarının, trafik yoğunluğunun ve yolda yaşanabilecek sorunların önemli bir derecede önüne geçilmesini sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar oluşan su baskını toplam 673, mahsur kalma 23'tür. Su baskınlarının yüzde 80'i ev, yüzde 20'si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik ile tüm ekiplerimiz sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam etmekte olup Balçova-Üçkuyular, Bayraklı-Anadolu Caddesi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina alt geçidi, Halkapınar-Yunuslar, Yeşildere Caddesi, Menderes-Çitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere'de yer yer su taşkınları oluşmuş durumdadır.

Bornova ilçesi 914 Sokak'ta istinat duvarı çökmesi sonucu bina zarar görmüştür. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden acil ekip görevlendirilerek, gerekli çalışmaları yürütmek üzere olay yerine sevk edilmiştir.

Tüm hemşehrilerimizin ihtiyatlı davranarak mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları oluşabilecek hasar ve kayıpların önüne geçecektir. Kamu çalışanları, yağmur nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandığından ötürü yarım gün idari izinli sayılacaktır."

Kamu çalışanları bugün idari izinli sayılacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım gün iznin tüm güne uzatıldığını belirtti.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afet nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Paylaşımında yağışların yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edeceğine dikkati çeken Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.