İzmir'de sigara denetimi: Para cezası yağdı!

Sağlık Bakanlığı, sigara denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından başlatılan "Dumansız Türkiye" kampanyası çerçevesinde, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında İzmir'de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 136 işletme ve 159 kişiye idari para cezası kesildi.

2 binden fazla işletmeye denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerin ilk iki gününde kent genelinde 2 bin 573 işletme kontrol edildi.

Denetimlerde kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilen 136 işletme ile 159 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız süreceği kaydedildi.

"Amacımız temiz hava soluma hakkını korumak"

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop, denetimlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"İlimizde yürütülen bu kapsamlı denetimlerde Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Kütahya gibi komşu illerimizden gelen ekipler, Merkezde İl Emniyet Müdürlüğü ve periferde İl Jandarma Komutanlığının destekleri ile koordineli şekilde sahada görev yapıyor.

Amacımız; vatandaşlarımızın temiz hava soluma hakkını korumak, pasif etkilenimi en aza indirmek ve halk sağlığını tehdit eden tütün kullanımını kontrol altına almaktır.

Şu ana kadar toplam 2 bin 573 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler sonucunda, 136 işletmeye ve 159 kişiye idari para cezası uyguladık. Özellikle kapalı alanlarda tütün kullanımına müsaade eden işletmeler başta olmak üzere; nargile sunumu, tek dal sigara ve elektronik sigara satışına yönelik ihlaller de denetim kapsamındadır."

İhlaller bildiriliyor

Öztop ayrıca, "Yaklaşık 90 ekip ve 250 denetçiyle bugün ve yarın da aynı titizlikle devam edecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın da tütünsüz ve sağlıklı bir yaşam ortamı için bize destek olmalarını bekliyoruz. ALO 184 hattı ya da Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden ihlalleri bildirmeleri çok kıymetli. Tütünle mücadelede kararlıyız. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir unsura geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.